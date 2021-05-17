لجنة درس مشروع قانون الشراء العام أنهت عملها ومؤتمر صحافي غد للاعلان عنها

أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع قانون الشراء العام عملها، على ان تعلن غدا في مؤتمر صحافي تعقده في مكتبة المجلس، الصياغة النهائية وابرز البنود التي يتضمنها المشروع.وكانت اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الأخير برئاسة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر وحضور النواب: سمير الجسر، رولا الطبش، اَلان عون، نقولا نحاس، أمين شري، جورج عقيص، فيصل الصايغ، محمد الحجار جهاد الصمد، وفريد الخازن. كما حضر المدير العام للمناقصات جان العلية، رئيسة معهد باسل فليحان لميا المبيض وعدد من أعضاء المعهد.واستكملت اللجنة درس ما تبقى من مواد المشروع.