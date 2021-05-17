استمرار انخفاض الاصابات بكورونا في بعلبك

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 32080 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع الشهر الماضي من 5965 ليصل إلى 1303 حالة وعدد حالات الشفاء بلغ 30148 حالة شفاء، وسجلت 692 حالة وفاة حتى اللحظة".وأهاب خضر بالمواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".