الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية حتى 21 الحالي

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:





"ستقوم القوات الجوية اعتبارا من 17 /5 /2021 وحتى 21 /5 /2021 من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ورياق".