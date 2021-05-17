لبنان

الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية حتى 21 الحالي

Lebanon 24
17-05-2021 | 09:05
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:


"ستقوم القوات الجوية اعتبارا من 17 /5 /2021 وحتى 21 /5 /2021 من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، القليعات ورياق".
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