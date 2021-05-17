وزارة الداخلية تطلق برنامجا توعويا على مخاطر الألغام بالتنسيق مع الجيش

اعلنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان،انها اطلقت بالتنسيق مع قيادة الجيش والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، برنامجا توعويا على مخاطر الألغام لقرابة 500 عنصر من الدفاع المدني وأفواج الإطفاء، وشرطة البلديات في المناطق الاكثر عرضة للحرائق، وذلك "بهدف إطلاعهم على كيفية التعامل مع الالغام والاجسام المشبوهة اثناء تنفيذ عملية إطفاء الحرائق المندلعة".