24 حالة إيجابية وصلت إلى المطار بين 13 و16 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 13 و 16أيار. وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.وجاء استكمال نتائج 13/5/2021 كالتالي:" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)" رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 14/5/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 15/5/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالتان إيجابيتان)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (حالتان إيجابيتان)" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 16/5/2021 كالتالي:" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)" رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية).