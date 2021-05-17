لبنان

24 حالة إيجابية وصلت إلى المطار بين 13 و16 الحالي

Lebanon 24
17-05-2021 | 09:24
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 13 و 16أيار. وأظهرت النتائج وجود أربع وعشرين (24) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 13/5/2021 كالتالي:


" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة طهران : الشركة الإيرانية رقم 661 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)


وجاءت نتائج 14/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
" رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)


وجاءت نتائج 15/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
" رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : شركة FZ رقم 157 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 305 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 955 (جميعها سلبية)


وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 16/5/2021 كالتالي:
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
" رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)
" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)
" رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية).
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