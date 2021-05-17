مؤسسة المياه: عطل في خط الضبيه قطع المياه عن قسم من ساحل المتن

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أن "خط الضبيه الذي يغذي منطقة ساحل المتن تعرض لعطل طارىء، ما سيضطر المؤسسة إلى قطع المياه لمدة ثمان وأربعين ساعة عن المدن والبلدات التالية في المتن الشمالي: ضبية، عوكر، أنطلياس، جل الديب، الزلقا، الجديدة، البوشرية السد، برج حمود، سن الفيل، حرش تابت وقسم من الدكوانة. وقد بدأت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة تصليح العطل لإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن وإعادة التغذية بالمياه إلى ما كانت عليه".