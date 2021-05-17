المستقبل: الدعوة للتجمع أمام سفارة الامارات مشبوهة

أشار "تيار المستقبل" في بيان، الى أن "جهة مجهولة وجهت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع امام سفارة الامارات العربية المتحدة في الرملة البيضاء، تحت عنوان "التطبيع خيانة .. معا في مواجهة الانظمة المطبعة".وأكد التيار أن "كل محاولة لاحتكار تأييد القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة العدوان الاسرائيلي المتمادي، هي محاولة مرفوضة ومردودة كائنا من يقف وراءها، وهي تقع في خانة المزايدات القومية على دول وشعوب كرست جهدها ومالها وحياتها لنصرة فلسطين وشعبها.ولفت الى أن "أقل ما يمكن ان يقال بالدعوة الى التجمع امام السفارة الاماراتية، انها دعوة مشبوهة ترمي الى تعميق الخلاف بين لبنان واشقائه العرب، لا سيما وان العلاقات مع اسرائيل لا تعني الامارات فقط، بل هي تشمل مروحة كبيرة من البلدان العربية التي برغم المسار الذي تنحوه العلاقات الدولية والاقليمية، ما زالت في الصفوف المتقدمة لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وإذ جدد "نصرته الشعب الفلسطيني وادانته القاطعة للعدوان الاسرائيلي على القدس وغزة"، أسف "لهذه الدعوات"، وحذر من "التمادي في السياسات المسيئة للعلاقات مع الاشقاء العرب، وفي مقدمتهم دولة الامارات العربية المتحدة"، معلنا أن "كل دعوة استفزازية للسفارات العربية ستواجه بدعوة مقابلة من التيار، لان زمن المتاجرة بقضية فلسطين قد انتهى، وزمن التطاول على العرب باسم فلسطين لن يتكرر".