مكافأة مادية لمن يقدم معلومات عن ممول لـ "حزب الله"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة مادية مقابل معلومات عن "محمد إبراهيم بزي"، الذي وبحسب الخارجية الاميركية يستخدم انشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزبالله.