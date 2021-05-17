لبنان

مكافأة مادية لمن يقدم معلومات عن ممول لـ "حزب الله"

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:02
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة مادية مقابل معلومات عن "محمد إبراهيم بزي"، الذي وبحسب الخارجية الاميركية  يستخدم انشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزبالله.
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محمد إبراهيم بزي

حزب الله

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