هذا ما نفته أوجيرو





نفت هيئة اوجيرو نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اضطرابات تحصل على شبكة الانترنت المحلية بسبب اعمال صيانة على الكابل البحري IMEWE."

واكدت في بيان "ان المعلومات المتداولة غير صحيحة على الاطلاق، وان الشبكة تعمل بإنتظام فني صحيح من دون اية اعطال او اضطرابات".