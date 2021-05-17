لبنان

"شورى الدولة" يطلب رأي مجلس القضاء الأعلى بمراجعة القاضية عون ضد قرار عويدات

Lebanon 24
17-05-2021 | 10:23
A-
A+
Doc-P-823968-637568692437122477.jpg
Doc-P-823968-637568692437122477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أصدرت هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة قرارا اعداديا في المراجعة المقدمة من المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي طلبت فيها وقف تنفيذ القرار الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 15 نيسان الماضي، المتضمن إعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامةفي جبل لبنان، وقرر مجلس الشورى ضم هذا الطلب إلى أساس الدعوى، وابلاغ مجلس القضاء الأعلى بكافة أوراق ومستندات هذه المراجعة والوقوف عند رأيه فيها كونه المرجعية العليا التي تسهر على حسن سير العدالة وهو من يتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي بهذه المراجعة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:41 | 2021-05-17
13:52 | 2021-05-17
13:44 | 2021-05-17
13:08 | 2021-05-17
12:50 | 2021-05-17
12:37 | 2021-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website