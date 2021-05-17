لبنان

حاول احتجاز دراجته النارية... فاضرم فيه النار

Lebanon 24
17-05-2021 | 17:36
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اصيب شرطي السير الدراج " ن. ع." بحروق في يده اليمنى على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا اثناء محاولته منع المواطن " ه. ب." من إحراق دراجته النارية المخالفة بعد سكبه لمادة البنزين عليها احتجاجا على حجزها وتسطير محضر مخالفة بحقه  ، فطال بعض البنزين يد الشرطي وامتدت إليها النيران .
وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على اسعاف الشرطي وتم نقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.
واوقفت القوى الامنية صاحب الدراجة المخالفة.
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