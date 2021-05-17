حاول احتجاز دراجته النارية... فاضرم فيه النار

اصيب شرطي السير الدراج " ن. ع." بحروق في يده اليمنى على الاوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا اثناء محاولته منع المواطن " ه. ب." من إحراق دراجته النارية المخالفة بعد سكبه لمادة البنزين عليها احتجاجا على حجزها وتسطير محضر مخالفة بحقه ، فطال بعض البنزين يد الشرطي وامتدت إليها النيران .وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على اسعاف الشرطي وتم نقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.واوقفت القوى الامنية صاحب الدراجة المخالفة.