من جديد اشكال بسبب البنزين في عكار... فهل من اصابات؟

وقع إشكال فردي عند "محطة زكريا" في بلدة فنيدق في عكّار، بين عدد من المواطنين وتطور الإشكال إلى تضارب وإطلاق نار في الهواء دون سقوط إصابات، واشارت المعلومات الى ان الخلاف وقع بسبب التسابق على تعبئة مادة البنزين في السيارات.