بعد العثور على الجثة الأولى.. انتشال جثة الطفل المفقود في سرجبال

تمكنت وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، من العثور على جثة الطفل السوري، الذي كان فقد في مجرى نهر سرجبال في منطقة الشوف، مع طفلة اخرى هي ابنة عمه، والتي تم انتشال جثتها منذ اقل من ساعة.ونقلت سيارة اسعاف للصليب الاحمر الجثتين الى مستشفى عين وزين في الشوف الأعلى.