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لبنان
ترزيان: من غير المقبول المساواة بين المعتدي والمعتدى عليه
Lebanon 24
17-05-2021
|
18:30
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غرد النائب هاكوب ترزيان عبر "تويتر": "أرى مشاهد مأساة أطفال فلسطين أتخيل المأساة التي عاشها أطفال الإبادة بحق الأرمن سنة 1915 والمجاعة في جبل لبنان وأطفال لبنان خلال مأساة الحرب اللبنانية سنة 1975، وإلى اليوم مأساة تلو الأخرى، قد شبعنا حزنا والمجرم واحد لا دين له ولا رب. والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان تشاهد وتستنكر، كما سنة 1915 مرورا بسنة 1975 وإلى اليوم، من غير المقبول المساواة بين المجرم والبريء وبين المعتدي والمعتدى عليه".
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