أبو الحسن: حصنوا البلد بحكومة فاعلة اليوم قبل الغد

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر": "‏منذ التكليف وحتى اليوم تحولات كبرى تحصل، العالم يتغير فيما الثابت هو الجمود بالتأليف وهذا تخلف عن مسار المتغيرات، نحن منسيون ولا احد يقيم اعتبارا لمشاكلنا، الا بعض اصدقاء لبنان الذين يحرصون على الوطن اكثر منكم، إقرأوا مخاطر التطورات وحصنوا البلد بحكومة فاعلة اليوم قبل الغد!".