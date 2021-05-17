لبنان

المجذوب ترأس اجتماعا لمجلس التعليم العالي وقرر اعتماد لائحة الخبراء

Lebanon 24
17-05-2021 | 11:50
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ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب إجتماعا لمجلس التعليم العالي، وأقر المجلس إعتماد لائحة الخبراء الذين تمت تسميتهم من جانب الجامعة اللبنانية وعدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص، ليصار إلى اعتمادها في اختيار أعضاء اللجان المتخصصة لدراسة الملفات التي تمت إحالتها إلى اللجنة الفنية الأكاديمية.

وأكد المجلس على "ضرورة الإلتزام بالمهل القانونية في إنجاز دراسة الملفات لا سيما ملفات الإعتراف، وعلى ضرورة رد الكفالات المصرفية إلى الجامعات المستحقة وفق المعايير التي تم تحديدها سابقا، واعتماد الليرة اللبنانية في احتساب الكفالات".

كذلك أكد على "التوصية الواردة في محضر الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/05/2016، بخصوص ملفات الترخيص بمباشرة التدريس المقدمة قبل صدور المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 للجامعات التي تم ترخيصها قبل العام 1996".
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