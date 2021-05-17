لبنان

رابطة المهني دعت الاساتذة لأوسع مشاركة في اعتصام الاربعاء

Lebanon 24
17-05-2021 | 19:37
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 دعت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني في لبنان ببيان، الى "أوسع مشاركة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية، ظهر الأربعاء في 19 الحالي، صونا لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتراضا على ما وصلت إليه الأوضاع المعيشية، على أن يتم التحضير لاحقا لباقي التحركات".

كما دعت "الزملاء الى مزيد من التضامن والعمل الإيجابي من أجل حقوقنا"، معلنة أنها "ستبقى مواكبة ومتابعة لكافة التطورات مع المعنيين لاتخاذ الخطوات المناسبة لا سيما في ما يتعلق بالوضع المعيشي، وأبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جميع التطورات".
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