صواريخ تنطلق من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية.. إليكم التفاصيل

أفادت قناة الجديد نقلاً عن شهود عيان ان مجهولين اطلاقوا صاروخين من منطقة المعلية الساحلية جنوبي صور دون ان تعرف وجهة الصاروخين ان كانت باتجاه الشمال الفلسطيني.