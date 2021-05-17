لبنان

صواريخ تنطلق من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-05-2021 | 19:50
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أفادت قناة الجديد نقلاً عن شهود عيان ان مجهولين اطلاقوا صاروخين من منطقة المعلية الساحلية جنوبي صور دون ان تعرف وجهة الصاروخين ان كانت باتجاه الشمال الفلسطيني.
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