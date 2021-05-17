حسن يدعو لـ"خطة طوارئ صحية".. وهذا ما كشفه عن وضع "كورونا"

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن اجتماعاً لرؤساء المديريات والمصالح والدوائر في الوزارة، في حضور المدير العام بالإنابة فادي سنان.

وخلال الاجتماع، دعا حسن لـ"إعداد خطة طوارئ صحية أولوياتها استكمال تجهيز المستشفيات الحكومية ووضع سياسات إستشفائية وصحية حديثة، تشكل صمام أمان صحي وتحاكي التحديات الاستثنائية التي يواجهها المواطن في المرحلة الراهنة".

إلى ذلك، أبدى الوزير حسن ارتياحه "للمؤشرات الإيجابية التي يتم تسجيلها في مواجهة وباء كورونا، حيث تدنت نسبة إيجابية الفحوص لكل مئة فحص إلى ستة فاصل خمسة في المئة، بعدما لامست في فترة الإنفجار الوبائي في مطلع السنة واحدا وعشرين في المئة".

وشدد في الوقت نفسه على "ضرورة التريث في استنتاج الخلاصات"، مؤكدا "أهمية الإستمرار في المتابعة الميدانية لفرق الترصد الوبائي"، داعيا "أفراد المجتمع إلى المواظبة على الإلتزام بالإجراءات الوقائية وفي الجهوزية العالية لمواجهة الوباء".