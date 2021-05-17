لبنان

اجتماع هام.. هذا ما طلبه وزير الصناعة من رياض سلامة

Lebanon 24
17-05-2021 | 13:52
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زار وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مساء اليوم، بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله.

ووفقاً لبيان، فقد تمّ "البحث في الموضوع الصناعي وعلاقته بمصرف لبنان والتسهيلات المطلوب أن تعطى للصناعيين لتحرير أموالهم واستخدامها في تمويل شراء المواد الأولية".

وركز المجتمعون على 4 نقاط رئيسية هي:

 أولاً: مصير المئة مليون دولار التي وافق مصرف لبنان على تحريرها من أموال الصناعيين الخاصة لشراء المواد الأولية، والتي أرسلت الملفات المتعلقة بها إلى مصرف لبنان عبر المصارف الخاصة. وإذ أوضح سلامة أن لدى المصرف المركزي ملفات بـ11 مليون دولار من أصل الملفات المرسلة من المصارف الخاصة، طلب الوزير حب الله من الحاكم تزويد الوزارة بحجم الأموال التي وافق عليها مصرف لبنان.

ثانياً: رفض الصناعيين ارجاع الأموال المتأتية من عمليات التصدير بالكامل، كما نصت عليه المذكرة التي وجهها مصرف لبنان إلى وزارة الصناعة عبر رئاسة الحكومة. وفي المقابل، أعلن سلامة أنه يدرس مشروع ارجاع ما نسبته 15% فقط كما هو معمول به في السابق كنسبة لوضعها قبل فتح الاعتمادات.

ثالثاً: ناقش المجتمعون مشروع سلامة الجديد القاضي بالسماح للمودعين بسحب خمسين ألف دولار، 25 ألف دولار بالعملة الأجنبية و25 ألف دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر السوق المتداول. وشرح سلامة الآلية التي ستعتمد، متمنيا أن تصبح سارية المفعول في حلول نهاية حزيران المقبل.

رابعاً: طالب الصناعيون بالسماح للأجانب سحب الـmoney fresh بموجب بطاقات اعتماد أجنبية، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، وذلك لتشجيع السياحة وتحريك الاقتصاد".

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