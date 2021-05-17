لبنان

فاجعة تهزّ بحنين.. طفل يسقط في "ريغار" ويفارق الحياة (صور)

Lebanon 24
17-05-2021 | 14:41
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توفي الطفل "ن.أ.خ." (سوري الجنسية) يقطن في بلدة بحنين، وذلك إثر سقوطه في "ريغار للصرف الصحي" بالمنطقة.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُلم أن "الطفل المتوفي هو من سكان مشروع شاكر في منطقة بحنين، وكانت فرق الاسعاف في سبل السلام قد حضرت الى المكان في محاولة لاسعافه بعدما بقي في الريغار لأكثر من 4 ساعات من دون أن يعرف أحد ذلك، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة".

وخلال النهار، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للبحث عن الطفل بعدما أعلن عن فقدانه، ليتبين لاحقاً أنه سقط داخل الريغار.

بدورها، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" أنه "عناصرها انتشلت عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، جثة طفل في الخامسة من العمر من التابعية السورية، قضى اثر غرقه داخل بركة لتجميع المياه في بحنين-المنية". 

ووفقاً للدفاع المدني، فقد "تمّ تسليم الجثة الى ذويه بناءً لاشارة القضاء المختص بعد حضور القوى الامنية والطبيب الشرعي واتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة".

 

فيديو يوثق لحظة سقوط طفل بـ"ريغار" في منطق بحنين - المنية#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/R58LPgf0Ee

 

 

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