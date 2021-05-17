كيف هي الأوضاع عند الحدود الجنوبية هذا المساء؟

أعلن متحدث باسم قوات "اليونيفيل" المتواجدة في جنوب لبنان أنّه "لم يتم ابلاغهم بإطلاق نار في الساعات الماضية على الحدود اللبنانية – الفلسطينية".

وكانت قناة "الجديد" أفادت مساء اليوم نقلاً عن شهود عيان أنّ مجهولين أطلقوا صاروخين من منطقة المعلية الساحلية جنوبي صور دون ان تعرف وجهة الصاروخين إن كانت باتجاه الشمال الفلسطيني.

وكانت الحدود وتحديداً عند منطقة العديسة، شهدت توتراً يوم أمس خلال تظاهرة لمجموعة من الأشخاص المتضامنين مع غزة.

وحينها، أقدم عدد من الشبان على التسلق على الجدار الاسمنتي الذي يفصل الجانبين اللبناني والفلسطيني المحتل، وقاموا بتحطيم كاميرات المراقبة وأجهزة تجسس موضوعة في المكان. وعندها، قامت قوات العدو الاسرائيلي باطلاق النار باتجاه المتظاهرين.