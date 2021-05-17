لبنان

"العسكرية" تحكم على محامية وعناصر أمنية بتهم قبض رشى وأموال نقدية

Lebanon 24
17-05-2021 | 22:23
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة مساء اليوم أحكاماً بحق المحامية منال.ع ومحمد.ع والنقيب في قوى الأمن الداخلي أنور.س والمؤهل أول ناصر.ش وذلك لإقدام المحامية و محمد على دفع رشى بشكل أموال نقدية وهدايا الى المدعى عليهما النقيب أنور.س والمؤهل أول ناصر.ش لحملهما على القيام بأعمال منافية لوظيفتهما، ولإقدام الثالث والرابع على قبض رشى بشكل هدايا وأموال نقدية للقيام بأعمال منافية لوظيفتهما مخالفيَن بذلك التعليمات العسكرية.

وقضت الأحكام بحبس منال.ع مدة سنة وغرامة بقيمة خمسة ملايين ومئتي ألف ليرة لبنانية، وحبس محمد.ع مدة عشر سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية وتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

أما النقيب أنور.س فقضى الحكم بحقه بسجنه مدة ثلاثة أشهر وغرامة مئتي ألف ليرة لبنانية والمؤهل أول ناصر.ش بالحبس مدة سنة وغرامة خمسة ملايين ليرة لبنانية.

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