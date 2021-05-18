لبنان

الجميل يتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.. وهذا ما أكد عليه

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:27
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أجرى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل إتصالاً هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، واطلع منه على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في أرضه من إعتداءات اسرائيلية.

وأكّد الجميّل رفض محاولات إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح والقدس الشرقية وعمليات القصف العشوائي في غزّة التي لم توفر المدنيين والأطفال، مجدداً موقف حزب الكتائب الداعم لحل الدولتين ولحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي تضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم.

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