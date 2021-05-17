لبنان

قنابل مضيئة للعدو الاسرائيلي ليلا فوق ميس الجبل

Lebanon 24
17-05-2021 | 20:17
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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العدو الاسرائيلي أطلق هذه الليلة قنابل مضيئة فوق ميس الجبل.

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