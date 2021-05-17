لبنان

توتر كبير جنوباً.. قصف اسرائيلي يطال مزارع شبعا بعد إطلاق صواريخ

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:28
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شهدت المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة توتراً كبيراً، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء، وذلك بعد إطلاق قذائف من لبنان باتجاه الداخل الاسرائيلي.
 
وأعلن الجيش الاسرائيلي عن إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه شمال اسرائيل وسقطت جميعها في الأراضي اللبنانية.


وقال متحدث عسكري اسرائيلي أنّ المدفعية الاسرائيلية قامت بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران من داخل لبنان". 

من جهته، قال مصدر أمني لبناني إنه "تم إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل"، مشيراً إلى أن "قذائف اسرائيلية سقطت في الداخل اللبناني بعد انطلاق صافرات انذار في شمال اسرائيل".

وإثر ذلك، ردت المدفعية الاسرائيلية بقصف مكان اطلاق الصواريخ قرب الهبارية وكفرحمام. 

ومع هذا، فقد ذكرت قناة "الجزيرة"، أنّ المدفعية الإسرائيلية أطلقت نحو 20 قذيفة باتجاه مرتفعات مزارع شبعا - كفرشوبا. 

بدورها، أفادت وسائل اعلام اسرائيلية عن اطلاق صافرات الانذار في مستوطنة مسغاف عام الاسرائيلية عند الحدود مع لبنان، فضلاً عن المستوطنات الأخرى. 




كذلك، نقلت قناة "العربية" عن وسائل اعلام اسرائيلية قولها أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة المطلة قرب الحدود اللبنانية.

وإزاء ما حصل، أعطى الجيش الاسرائيلي تعليمات لسكان مستوطنات الحدود مع لبنان بفتح الملاجئ. وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فإنّ "الصورايخ التي أطلقت من جنوب لبنان هي من نوع غراد".

وقال مصدر عسكري لبناني لـ"العربي الجديد" أن "الجيش اللبناني يسيّر دوريات على الحدود الجنوبية ويبحث عن مكان إطلاق الصواريخ ويرجح أن تكون سقطت في الجانب اللبناني.

إلى ذلك، شهدت أجواء المنطقة الحدودية جنوبي لبنان تحليقاً كثيفاً لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية. 

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