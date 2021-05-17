وهاب عبر "تويتر": أتمنى على وزير الخارجية تصحيح كلامه حول دول الخليج

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "أتمنى على وزير الخارجية تصحيح كلامه حول دول الخليج ولا أرى معنى لمثل هذا الكلام والمنطقة تتجه إلى علاج كثير من مشكلات السنوات الماضية . ومن لا ينظر إلى الخطاب الجديد في الخليج بإيجابية فهو أحمق ولا يعرف مسار الأمور . الإعتذار عند الخطأ صواب".