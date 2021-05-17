لبنان

ترتيبات تسبق إطلاق المنصّة

Lebanon 24
17-05-2021 | 17:30
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استبق مصرفيون، في السوق السوداء، إطلاق المنصة، باتخاذ ترتيبات تتعلق بالاحتفاظ بالربح المرتفع، خلال الأسبوع الطالع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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