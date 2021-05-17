لبنان

تأخّر مدروس

Lebanon 24
17-05-2021 | 17:36
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تتوقّع أوساط نيابية تأخّر مدروس لجلسة ينتخب فيها عضو جديد في المجلس الدستوري لملء الشغور بالوفاة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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انتخاب

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