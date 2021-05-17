صمت مُخيف وجمود المساعي الحكومية

استغربت مصادر متابعة للموضوع الحكومي عبر "اللواء" الصمت المخيف وجمود المساعي، وكأن البلاد بألف خير بينما هناك عشرات الاستحقاقات تنتظر تشكيل الحكومة وفق ما تعبر الدول الشقيقة والصديقة.