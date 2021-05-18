لبنان

رسائل "رفع عتب" من عون للمجلس والخارج

Lebanon 24
18-05-2021 | 00:59
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تتحدّث المعلومات عن توجّه رئاسي إلى إرسال رسالة إلى مجلس النواب، تضع مسألة الاستعصاء بتأليف حكومة امام المجلس، وكذلك وفقاً لمعلومات لصحيفة "اللّواء" تحضير رسالة توجّه اليوم الى المجتمع الدّولي، بالتّنسيق مع الفاتيكان والبطريركية المارونية والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول الملف الحكومي.
المصدر: اللواء
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