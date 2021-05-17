لبنان

رسالة اوروبية نقلتها ايطاليا برفض تأجيل الانتخابات

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:15
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كتبت "نداء الوطن": برزت أمس الرسالة الإيطالية التي حملتها نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي مارينا سيريني وتمحورت بشكل أساس حول التأكيد أمام رئيس الجمهورية ميشال عون على "ضرورة العمل وفقاً للروزنامة الانتخابية المرتقبة في العام 2022"، وهو ما رأت فيه أوساط ديبلوماسية "رسالة حازمة تعبّر عن رفض الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموماً لأي محاولة من قبل السلطة اللبنانية لتمييع الاستحقاقات الدستورية، لا سيما وسط تعاظم الهواجس الداخلية والخارجية من محاولة الطبقة السياسية الحاكمة تعطيل الاستحقاق الانتخابي العام المقبل وعدم إجرائه في موعده منعاً لإحداث أي تغيير في موازين القوى النيابية لا يصب في صالح أحزاب الأكثرية الحاكمة راهناً". 
المصدر: نداء الوطن
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