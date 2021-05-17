لبنان

حركة امل" بعد زيارة حركة "حماس" مكاتبها: لا قرار بإرباك الساحة اللبنانية

Lebanon 24
17-05-2021 | 23:16
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كتبت" نداء الوطن": حطّ وفد من قيادة حركة "حماس" في المكتب السياسي لحركة "امل"، في زيارة لافتة في توقيتها ومضمونها، وفي البيان الصادر عنها، وقد حمل ابعاداً ودلالات عدّة.

 

الاجتماع الذي عقد بين الطرفين ضمّ عن "حماس" ممثّلها في لبنان احمد عبد الهادي ونائب المسؤول السياسي في لبنان جهاد طه ومسؤول العلاقات اللبنانية ايمن شناعة، وعن "أمل" رئيس المكتب السياسي جميل حايك وأعضاء المكتب محمد جباوي وبسام كجك والدكتور طلال حاطوم.

 

وأبدت مصادر "أمل" لـ"نداء الوطن" اعتقادها بـ"أن لا قرار لدى اللبنانيين او الفلسطينيين بإرباك الداخل اللبناني"، مشيرة الى "أنّ الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني لا تعني ابداً ارباكاً للساحة الداخلية اللبنانية، وهذه الوقفات شأنها شأن سائر الوقفات التي تشهدها دول العالم"، لافتة الى "أنّ "أمل"، التي شاركت في الوقفات التضامنية في منطقة الحمرا في بيروت وفي برج البراجنة وغيرها من الوقفات التضامنية، لن تألو جهداً في التعبير عن تضامنها المستمرّ مع الفلسطينيين وقضيتهم المحقّة، وفي كثير من الدول في العالم كانت هناك وقفات تضامنية شعبية معبّرة، بغضّ النظر عمّا اذا كانت هذه الدول تؤيد "حماس" او غيرها ام لا".

 

المصدر: نداء الوطن
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