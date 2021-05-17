عون: ليش الحريري ما بيتصل؟

انتقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث لـ "الأنباء" الإلكترونية اتهام التكتل بالعرقلة الحكومية وتصوير الأمر على انه استهداف للطائفة السنّية، سائلا عن "الموانع التي دفعت بالحريري الى عدم الاتصال برئيس الجمهورية، فإذا الموضوع يتعلق بالتشكيلة التي سلّمه اياها فلماذا لا يلتقيه ويستفسر عن الموضوع، أما إذا كان هناك أسباب اخرى فلماذا لم يُعلن عنها؟"، واصفا الأمور بأنها "مكربجة".

وتوقع "ان تذهب الأمور باتجاه تغيّر ما، لأن عناصر الحلحلة موجودة، لا سيما تلك التي تحصل في المنطقة، إنْ بالنسبة إلى المفاوضات الأميركية الإيرانية او اللقاءات التي حصلت بين السعودية وإيران والسعودية وسوريا، فإذا ما توصلت هذه الأطراف الى حلحلة اقليمية سيكون بالطبع لها ارتدادات ايجابية قد تنعكس ايجابا على لبنان".