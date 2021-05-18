رواية إسرائيلية عن محاولة تسلل لبنانيين بعد إطلاق الصواريخ.. إليكم آخر التطورات الحدودية

قال المحلل العسكري في موقع "والا" الإسرائيلي، أمير بوخبوط، إن الجيش الإسرائيلي رصد ليلا اقتراب عدد من اللبنانيين من السياج الفاصل فأطلق النار لابعادهم.



وأشار بوخبوط إلى أن الجيش الإسرائيلي اكتشف أن جزءا من السياج الفاصل تعرض للقص.



وفي السياق نفسه، أفاد موقع "روتر نت" الإسرائيلي عن تخوف من "تسلل ثلاثة أردنيين إلى مستوطنة بيت يوسف القريبة من بيسان".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية قرب الحدود الجنوبية.



وقالت "اليونيفيل" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إن "الدوريات كثفت لمنع وقوع أي حوادث أخرى تهدد سلامة السكان المحليين وأمن جنوب لبنان".



وأشارت القوة إلى "إطلاق صواريخ من منطقة عامة في راشيا الفخار شمال كفر شوبا جنوبي لبنان"، و"رد الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ".وأكدت القوة أن رئيسها ستيفانو ديل كول تواصل مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وحث الأطراف على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع أي تصعيد للوضع".وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي أوقف إطلاق النار"، ووصف الوضع في المنطقة الآن بأنه "هادئ".وكان العدو الإسرائيلي أعلن مساء أمس أن 6 صواريخ من نوع "غراد" أطلقت باتجاهها من لبنان، إلا أنها سقطت جميعا داخل الأراضي اللبنانية.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية سقطت على ما يبدو داخل الأراضي اللبنانية، وردت المدفعية الإسرائيلية على مصادر إطلاق القذائف".وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي منطقة مزارع شبعا، ومرتفعات بلدة كفر شوبا وجوارها، جنوبي لبنان.كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أصوات انفجارات سمعت في مستوطنة كريات شمونة.وفي المقابل، كثف الجيش من انتشاره على طول الحدود الجنوبية، عقب التطورات الأخيرة.