لبنان

شبكة أنفاق لـ"حزب الله" من بيروت حتى الجنوب.. قصة إسرائيلية جديدة

Lebanon 24
18-05-2021 | 00:53
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زعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن "حزب الله" قام بحفر شبكة أنفاق طولها مئات الكيلومترات من بيروت حتى الجنوب، لتمكينه من إدارة القتال ضد الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن "أنفاق حزب الله حفرت بالتوازي مع حفر الأنفاق الهجومية التي اخترقت الأراضي الإسرائيلية وكشف عنها في كانون الأول 2018، والتي قام الجيش الإسرائيلي بتدميرها لاحقا في عملية خاصة".

وأضافت أن "إقامة شبكة الأنفاق الدفاعية التي حفرها حزب الله هي لتمكينه من إدارة القتال ضد الجنود الإسرائيليين في حال وقوع حرب في لبنان، ومفاجأة القوات المناورة".

 وأشارت إلى  أنه "تم بناء مقرات قيادة وسيطرة لإدارة الحرب داخل شبكة الأنفاق هذه"، على حدّ تعبيرها. 

وقالت إن "هذه الأنفاق تبدأ من مسافة نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية حتى العاصمة اللبنانية بيروت"، بحسب زعمها. 
المصدر: روسيا اليوم
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