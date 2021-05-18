صواريخ ليلا على مرتفعات كفرشوبا وجبل وردة ورب ثلاثين

أطلقت مدفعية الاحتلال نحو 20 قذيفة في اتجاه مرتفعات كفرشوبا بعد منتصف الليل، وكانت ألقيت قنابل مضيئة فوق مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا مع تحليق لطائرة استطلاع من دون طيار في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".وقد سجل سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة جبل وردة في مركبا ورب ثلاثين.