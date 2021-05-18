هل يلتقي الراعي بايدن؟

لم تؤكد أوساط قريبة من بكركي ولم تنفِ في الوقت ذاته سعي بعض اللبنانيين النافذين في الولايات المتحدة الأميركية لتأمين لقاء بين البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي والرئيس الأميركي جو بايدن، من دون أن تغفل العلاقة الوطيدة التي تربط الأخير بحاضرة الفاتيكان