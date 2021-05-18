لبنان

موظفو سرايا جونية التزموا الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام

Lebanon 24
18-05-2021 | 01:39
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التزم الموظفون في سرايا جونية الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام، فأقفلت البوابة الحديدية ووضعت لافتات للاعتذار من المواطنين عن عدم استقبال معاملاتهم يومي الثلاثاء والاربعاء.
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سرايا جونية

لبنان

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