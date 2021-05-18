موظفو سرايا جونية التزموا الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام

التزم الموظفون في سرايا جونية الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي القطاع العام، فأقفلت البوابة الحديدية ووضعت لافتات للاعتذار من المواطنين عن عدم استقبال معاملاتهم يومي الثلاثاء والاربعاء.