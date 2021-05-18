المؤسسات الرسمية في النبطية التزمت الاضراب

التزمت المؤسسات الرسمية في النبطية الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة احتجاجا على تدني الرواتب للموظفين وارتفاع سعر البنزين، حيث اقفلت الادارات في السرايا باستثناء دائرة النفوس، بسبب الطلب على انجاز إخراجات القيد والمعاملات الرسمية.