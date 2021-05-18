لبنان

المؤسسات الرسمية في النبطية التزمت الاضراب

Lebanon 24
18-05-2021 | 02:30
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التزمت المؤسسات الرسمية في النبطية الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة احتجاجا على تدني الرواتب للموظفين وارتفاع سعر البنزين، حيث اقفلت الادارات في السرايا باستثناء دائرة النفوس، بسبب الطلب على انجاز إخراجات القيد والمعاملات الرسمية.
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