لبنان

وصول عناصر من الجيش الأردني إلى لبنان (صور)

Lebanon 24
18-05-2021 | 02:38
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وصلت إلى لبنان عناصر من الجيش الأردني إضافة إلى طوافتين من نوع "Black Hawk" للمشاركة في التمرين المشترك "Resolute Union 2021" الذي يُنفذ بالتعاون بين وحدات من الجيش وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.

 

 

وصول عناصر من الجيش الاردني اضافة الى طوافتين نوع Black Hawk للمشاركة في التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي يُنفذ بالتعاون بين وحدات من #الجيش_اللبناني وعناصر من الجيشين الأمريكي والاردني.
#LebaneseArmy pic.twitter.com/dqK9g46LGw

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