لبنان

"ليس حزب الله".. هذه رواية الجيش الإسرائيلي لعملية إطلاق الصواريخ أمس

Lebanon 24
18-05-2021 | 03:43
A-
A+
Doc-P-824202-637569316790095312.jpg
Doc-P-824202-637569316790095312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن متحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أن فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس "حزب الله"، هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة الليلة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أفاد مساء أمس الاثنين، بأن "6 قذائف أطلقت من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى أنه لم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة.

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، إطلاق 3 صواريخ، وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2021-05-18
07:53 | 2021-05-18
07:51 | 2021-05-18
07:49 | 2021-05-18
07:42 | 2021-05-18
07:37 | 2021-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website