"ليس حزب الله".. هذه رواية الجيش الإسرائيلي لعملية إطلاق الصواريخ أمس

أعلن متحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، أن فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس "حزب الله"، هو المسؤول عن إطلاق الصواريخ على الأراضي المحتلة الليلة الماضية.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أفاد مساء أمس الاثنين، بأن "6 قذائف أطلقت من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى أنه لم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة.وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، إطلاق 3 صواريخ، وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.