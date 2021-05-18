الحرارة سترتفع.. لكن الأمطار تنتظرنا في هذا الموعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.



في التفاصيل، طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. ومعدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة.



الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في بعض المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات .الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.

- الحرارة على الساحل من 18 الى 27 درجة، فوق الجبال من 11 الى 28 درجة، في الداخل من 13 الى 35 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد اإلى متوسط، يسوء أحيانا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80%- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,37- ساعة غروب الشمس: 19,34