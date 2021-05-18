لبنان

نحاس: كفوا يد من ابدع في الغباء في ممارسة مهماته

Lebanon 24
18-05-2021 | 04:17
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قال عضو " كتلة الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس عبر "تويتر": ما شهدناه وسمعناه من وزير الخارجية ليس تعديا على الاخوة والاصدقاء في الخليج العربي، بل هو تعد على لبنان واللبنانيين، هو تعد على قيمهم في احترام الاخر، هو تعد على تاريخ علاقتهم ومصالحهم. كفى انتحارا وكفى هواية الذهاب نحو جهنم. كفوا يد من ابدع في الغباء في ممارسة مهماته.

 

ما شهدناه وسمعناه من وزير الخارجية هو ليس تعدي على الاخوة والاصدقاء في الخليج العربي، بل هو تعدي على لبنان واللبنانيين، هو تعدي على قيمهم في احترام الاخر، هو تعدي على تاريخ علاقتهم ومصالحهم. كفى انتحارا وكفى هواية الذهاب نحو جهنم. كفوا يد من ابدع في الغباء في ممارسة مهماته

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