وزارة السياحة تقفل مؤسسات مخالفة وتطالب بتمديد توقيت فتح المطاعم

أعلنت وزارة السياحة في بيان، أن "قسم الشرطة السياحية قد أقفل عددا من الملاهي الليلية لمخالفتها قرارات التعبئة العامة". وشددت على "ضرورة إلتزام كل المؤسسات الساحية التدابير والقرارات والتعاميم السابقة الصادرة عنها، والتشدد في تطبيق الارشادات الصحية داخل المؤسسات".ودعت الوزارة لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الى "اصدار توصيات في اجتماعها المقبل تمدد من خلالها مواقيت فتح المطاعم في الداخل (Indoor) حتى الساعة 11:30 مساء".