دياب اتّصل بوهبة مستوضحاً: واثقون بأنّ دول الخليج لن تتخلى عن لبنان

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان ديب، اتصالاً بوزير الخارجية والمغتربين، شربل وهبة، "لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها"، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى أنّ دياب "أكّد حرصه على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها، خصوصاً أنّ هذه الدول لطالما وقفت إلى جانب لبنان".

كما أكّد دياب "ثقته بأنّ هذه الدول لن تتخلى عن لبنان اليوم"، داعياً إلى "تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء".

وكان وهبة أثار زوبعة من ردود الفعل إثر تصريحاته الأخيرة خلال إطلالة تلفزيونية على قناة "الحرة"، قال فيها إنّ "الدواعش أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، فدول المحبة جلبت لنا "الدولة الاسلامية" وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر".