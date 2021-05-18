25
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
البطريرك الراعي يستقبل فرنجية
Lebanon 24
18-05-2021
|
05:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يرافقه النائب فريد هيكل الخازن في الصرح البطريركي في بكركي.
مواضيع ذات صلة
فرنجية من بكركي: نعوّل على حركة الرئيس بري و البطريرك الراعي
Lebanon 24
فرنجية من بكركي: نعوّل على حركة الرئيس بري و البطريرك الراعي
18/05/2021 15:00:00
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ال بكركي
Lebanon 24
وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ال بكركي
18/05/2021 15:00:00
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي في بكركي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني
Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي في بكركي نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي مارينا سيريني
18/05/2021 15:00:00
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
Lebanon 24
البطريرك الراعي يستقبل السفيرة الفرنسية آن غريو في بكركي
18/05/2021 15:00:00
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي
سليمان فرنجية
تابع
الأكثر قراءة
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
Lebanon 24
اشكال وتضارب في الطريق الجديدة.. هذا ما حصل
13:44 | 2021-05-17
17/05/2021 01:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
Lebanon 24
القضاء الأميركي يغرم ملحم زين بمبالغ مالية طائلة.. ما القصة؟ (صورة)
08:00 | 2021-05-17
17/05/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
امتعاض خليجي بسبب كلام وزير الخارجية.. وأزمة دبلوماسية تلوح في الأفق
Lebanon 24
امتعاض خليجي بسبب كلام وزير الخارجية.. وأزمة دبلوماسية تلوح في الأفق
15:56 | 2021-05-17
17/05/2021 03:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: هذه هي قصة حديث وزير الخارجية
Lebanon 24
بالتفاصيل: هذه هي قصة حديث وزير الخارجية
01:00 | 2021-05-18
18/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2021-05-18
أليكم اسماء الفائزين ب "فزورة لبنان٢٤" الرمضانية
07:53 | 2021-05-18
إخبار ضد وزير الخارجية بجرم الإساءة الى دولة شقيقة
07:51 | 2021-05-18
الهيئات الاقتصادية أسفت لكلام وهبه: لكف يده فورا عن وزارة الخارجية
07:49 | 2021-05-18
بري عرض وغجر ملف الكهرباء
07:42 | 2021-05-18
المفتي دريان: ما صدر عن وزير الخارجية مدان ومرفوض
07:37 | 2021-05-18
الجيش يعثر على سبع منصات إطلاق صواريخ في الهبارية (صور)
فيديو
ما حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حقيقة ظهور سلالة مصرية لفيروس كورونا؟ (فيديو)
06:30 | 2021-05-18
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
18/05/2021 15:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact