لبنان

البطريرك الراعي يستقبل فرنجية

Lebanon 24
18-05-2021 | 05:10
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 يلتقي البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يرافقه النائب فريد هيكل  الخازن في الصرح البطريركي في بكركي.
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البطريرك الراعي

سليمان فرنجية

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