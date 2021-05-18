لبنان

شخصية مالية واقتصادية تدخل القفص الذهبي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-05-2021 | 05:18
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دخلت شخصية اقتصادية ومالية القفص الذهبي مؤخرا خارج لبنان، وهو الزواج الثاني لها. وقد تمت مراسم الزفاف، بعيدا من الاضواء، وبحضور عدد قليل جدا من المدعوين بانتظار اقامة حفل التهاني.
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