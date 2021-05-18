شخصية مالية واقتصادية تدخل القفص الذهبي

دخلت شخصية اقتصادية ومالية القفص الذهبي مؤخرا خارج لبنان، وهو الزواج الثاني لها. وقد تمت مراسم الزفاف، بعيدا من الاضواء، وبحضور عدد قليل جدا من المدعوين بانتظار اقامة حفل التهاني.