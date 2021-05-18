عبود يدافع عن وهبه

غرّد وزير السايحة السابق فادي عبود عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "يعمل البعض لحث بعض الدول العربية الشقيقة لاتخاذ خطوات سلبية باتجاه لبنان على الصعيد التجاري كما على صعيد السياسي.. كلام وزير الخارجية لم يذكر اي بلد بالنسبة لتمويل الاسلاميين باي شكل من الاشكال ونجد بعض السياسيين ووسائل الاعلام توجه الاتهام الى بلد معيّن وكأنهم يؤكدون الغير مؤكد!"

يعمل البعض لحث بعض الدول العربية الشقيقة لاتخاذ خطوات سلبية باتجاه لبنان على الصعيد التجاري كما على صعيد السياسي.. كلام وزير الخارجية لم يذكر اي بلد بالنسبة لتمويل الاسلاميين باي شكل من الاشكال ونجد بعض السياسيين ووسائل الاعلام توجه الاتهام الى بلد معيّن وكأنهم يؤكدون الغير مؤكد!